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Родригес назвал Кудряшова очень качественным боксером

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бразильский боец Фернандо Родригес поделился мнением о российском боксере Дмитрии Кудряшове перед их боем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я смотрел его бои. Я знаю, что он очень качественный боксер. Очень сильный. Он парень, который выдерживает удары. Также у него очень тяжелая рука, особенно левая», — цитирует Родригеса РЕН ТВ.

Турнир состоится 25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На счету Кудряшова 27 побед и 6 поражений в карьере. Родригес одержал 13 побед и 9 раз оказывался проигравшим.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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