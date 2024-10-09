Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

9 октября, 19:48

Бразилец Тибау верит в свою победу над Василевским

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бразильский боец смешанного стиля Глейсон Тибау рассказал о настрое перед боксерским поединком с Вячеславом Василевским в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Он хороший спортсмен, он очень сильный боец, я очень хочу провести этот бой, потому что у меня хороший уровень. Порадую всех хорошим боем», — приводит слова Тибау РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 25 октября в Москве. Бой Тибау и Василевского станет со-главным событием вечера. Возглавит кард поединок между Дмитрием Кудряшовым и бразильцем Фернандо Родригесом.

Источник: РЕН ТВ
Глейсон Тибау
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Бетербиев и Бивол проведут бой в ночь на 13 октября в Эр-Рияде
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Популярное видео
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости