Реванш Минеев — Штырков состоится летом 2024 года

Реванш между российскими бойцами Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым состоится летом 2024 года.

«Реванш уже по правилам ММА пройдет где-то летом 2024 года», — приводит ТАСС слова представителя команды Минеева.

В ночь на 19 ноября Минеев победил Штыркова единогласным решением судей в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Поединок прошел по правилам кикбоксинга в формате трех раундов по три минуты.

На счету 33-летнего Минеева 16 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА. В активе 35-летнего Штыркова 22 победы, 2 поражения и 1 ничья.