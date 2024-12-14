Появилось видео эффектного нокаута в бою Папина с Харди на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Алексей Папин нокаутировал американца Грега Харди в бою основного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок завершился в середине третьего раунда.

37-летний Папин одержал 19 победу в карьере (при одном поражении), а для 36-летнего Харди это поражение стало первым в боксе после трех побед.

Главным событием вечера станет поединок между бойцом ММА Виталием Минаковым и боксером Кевином Джонсоном. Тяжеловесы будут драться в формате «четыре раунда по три минуты».

Полностью смотреть турнир можно на нашем YouTube-канале «Ушатайка».