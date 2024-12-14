Папин отправил в нокаут Харди на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Алексей Папин победил американца Грега Харди в поединке основного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой в формате «шесть раундов по три минуты» завершился нокаутом в середине третьего раунда.

37-летний Папин одержал 19 победу в карьере при одном поражении. 36-летний Харди потерпел первое поражение в боксе после трех побед в трех боях. Ранее он дрался по правилам ММА, а также играл в американский футбол.

Главным событием вечера станет поединок между бойцом ММА Виталием Минаковым и боксером Кевином Джонсоном. Тяжеловесы будут драться в формате «четыре раунда по три минуты».

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