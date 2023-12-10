Папин считает, что бой Гукасяна и Рамиреза будет конкурентным

Российский боксер Алексей Папин поделился ожиданиями от поединка между россиянином Эдгаром Гукасяном и американцем Джемини Рамирезом в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Эдгар — хороший боксер, и я думаю, что если этот бой делают, значит, он будет конкурентным. В любом случае будем болеть за Эдгара, держать за него кулаки, и желаем ему удачи в этом поединке», — цитирует Папина РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Челябинске состоятся 15 декабря. Помимо поединка Гукасян — Рамирез, в главном бою сойдутся россиянин Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон.