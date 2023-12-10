Кудряшов поделился ожиданиями от поединка Гукасяна против американца Рамиреза

Российский боксер Дмитрий Кудряшов надеется на победу соотечественника Эдгара Гукасяна в бою против американца Джемини Рамиреза.

«Будем надеяться, что боксер из Америки не будет темной лошадкой и будет по зубам нашему боксеру. Болеем за нашего соотечественника, надеемся, что Гукасян победит», — цитирует Кудряшова РЕН ТВ.

Поединок Гукасяна и Рамиреза пройдет 15 декабря на турнире суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Всего на турнире в Челябинске состоятся четыре боя.

В августе Гукасян одержал победу над бойцом Андреем Ефимовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». А в марте 2022 года он победил Зелемхана Дукаева.