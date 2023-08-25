Монсон: «Уверен, что у Минеева с Карвальо будет очень контактный бой»

Боец ММА Джефф Монсон поделился своими ожиданиями от главного боя турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте между Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо.

«Рафаэль, словно дьявол, у него куча опыта в этом. В том числе у него куча опыта в кикбоксинге. Я видел несколько его боев, и у него очень много опыта в этом. Уверен, что это будет очень контактный бой, что я даже не знаю, на кого бы я поставил. Я думаю, что победа будет присуждаться по решению судей», — приводит РЕН ТВ слова Монсона.

15 сентября в Элисте Владимир Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга против бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Рафаэля Карвальо.