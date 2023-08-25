Гаджиев — о бое Минеева с Карвальо: «Тяжелая весовая категория — это всегда дополнительная интрига»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящем турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте.

«Очередное беспрецедентное событие в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 15 сентября. Элиста. Площадь Победы. Наш российский чемпион против бывшего чемпиона Bellator. Тяжелая весовая категория — а это всегда дополнительная интрига. Что ждать от Карвальо, который в свое время выступал чаще в ММА, но имеет кикбоксерскую базу.

Владислав Туйнов, полюбившийся зрителям, — один из самых техничных спортсменов не только в российском, но и в мировом кикбоксинге", — цитируют «Известия» Гаджиева.

Главным боем турнира станет противостояние российского кикбоксера Владимира Минеева с бразильцем Рафаэлем Карвальо. Во втором поединке трехкратный чемпион мира Владислав Туйнов подерется с китайцем Ли Ху.