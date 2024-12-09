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Минаков заявил, что в бое с Джонсоном готов вновь опровергнуть сомнения скептиков

Алина Савинова
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Четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий Минаков рассказал, как решился на боксерский поединок с Кевином Джонсоном.

«Когда первый раз заговорили о данном противостоянии, конечно же, у меня был ответ однозначный, что я не боксер и выступать против профессионального боксера не совсем разумно. Но мы пообщались с моей командой, я посмотрел поединки Кевина (...) и понял, что в принципе почему бы не сделать этот вызов самому себе», — цитирует Минакова РЕН ТВ.

Россиянин отметил, что ему всегда нравилось находиться в позиции человека, которого недооценивают.

«Я ощущаю, что есть легкая ирония со стороны друзей, товарищей, коллег. Но это меня и подстегивает к тому, чтобы в очередной раз опровергнуть скепсис и сомнения в том, на что я способен», — добавил он.

Минаков проведет боксерский поединок против Джонсона в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в пятницу, 13 декабря. Формат боя — четыре раунда по три минуты.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Виталий Минаков
Кевин Джонсон
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