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Сегодня, 17:48

Джонсон заявил, что может провести ответный поединок против Минакова по правилам ММА

Алина Савинова
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Боксер Кевин Джонсон поделился ожиданиями от боя с Виталием Минаковым в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«У нас будет четыре раунда. Я постараюсь сделать так, чтобы он вымотался, чтобы доставить ему проблемы. Это будет очень жаркий бой. Я знаю своего соперника, я знаю, какое у него прошлое. И поскольку он борец, скорее всего, он будет располагаться чуть ниже, поэтому мне нужно будет что-то придумать, чтобы его достать. В итоге могу сказать, что скучно точно не будет», — цитирует Джонсона «РЕН ТВ».

Он также заявил, что с радостью примет вызов на ответный поединок по правилам ММА.

«Да, почему нет. Если он решил заехать в мой огород, то почему бы мне не заехать в его огород», — добавил спортсмен.

Джонсон проведет боксерский поединок против Минакова в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в пятницу, 13 декабря.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Виталий Минаков
Кевин Джонсон
ММА
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