Макс ВДВ уверен в победе Фомичева над Морроу

Максим ВДВ Федоров убежден, что россиянин Олег Фомичев победит американца Роба Морроу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Победа Фомича — это в любом случае. Только вот вопрос будет она досрочной или нет», — цитирует Федорова РЕН ТВ.

По его мнению, Фомичев все же сумеет «финишировать» американца в третьем раунде.

Турнир по кулачным боям в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 20 сентября в «Вегас Сити Холле». Фомичев и Морроу встретятся в соглавном бою вечера. Их поединок состоится в формате 3 раунда по 2 минуты.