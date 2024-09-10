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Дрозд считает Фомичева явным фаворитом в поединке с американцем Морроу

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Григорий Дрозд оценил шансы россиянина Олега Фомичева в поединке с американцем Робом Морроу.

«Я думаю, что он должен победить. Такой достаточно явный фаворит. Когда мы говорим про Олега Фомичева, там точно будет просто рубка. Он по-другому просто умеет. Он боксирует, дерется так, словно в драке на улице», — приводит РЕН ТВ слова Дрозда.

Поединок Фомичева и Морроу состоится 20 сентября в «Вегас Сити Холле» на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Их бой пройдет в формате 3 раунда по 2 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Григорий Дрозд
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