Калинин назвал Дацика неудобным соперником в бою против Гаверна

Боец MMA Сергей Калинин оценил шансы Вячеслава Дацика на победу в бою против американца Джейсона Гаверна, который состоится 15 ноября в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Гаверн, как боксер, скорее всего, первый-второй раунд будет держаться на дистанции, не форсировать события и потихоньку расстреливать Дацика. Ну, с Дациком, как и со мной, лучше в ближний бой не залезать. Дацик и скорость вообще несовместимы. В этом и парадокс, кто кого срубит. Я не знаю, какой у Гаверна план на бой. Скорее всего, мы знаем Дацика, Дацик будет стараться зарубиться. Гаверн пару раундов даст Дацику помахать, вымахаться, а потом уже забрать», — сообщил Калинин РЕН ТВ.

15 ноября на волейбольной арене «Динамо» в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием вечера станет поединок между российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком и американцем Джейсоном Гаверном. Бой пройдет в формате четырех раундов по три минуты.