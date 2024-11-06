Дацик заявил, что готов разорвать в поединке с Гаверном

Российский боец Вячеслав Дацик заявил, что собирается уверенно победить американца Джейсона Гаверна в главном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Какие могут быть раздумья? Русский зэк против американского копа, есть задача убить — никто, кроме нас, не сможет сделать», — приводит РЕН ТВ слова Дацика.

Поединок Дацика и Гаверна состоится 15 ноября на волейбольной арене «Динамо». Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.