Дацик заявил, что готов разорвать в поединке с Гаверном
Российский боец Вячеслав Дацик заявил, что собирается уверенно победить американца Джейсона Гаверна в главном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
«Какие могут быть раздумья? Русский зэк против американского копа, есть задача убить — никто, кроме нас, не сможет сделать», — приводит РЕН ТВ слова Дацика.
Поединок Дацика и Гаверна состоится 15 ноября на волейбольной арене «Динамо». Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.
Источник: РЕН ТВ
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