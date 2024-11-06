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Сегодня, 17:54

Дацик заявил, что готов разорвать в поединке с Гаверном

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец Вячеслав Дацик заявил, что собирается уверенно победить американца Джейсона Гаверна в главном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Какие могут быть раздумья? Русский зэк против американского копа, есть задача убить — никто, кроме нас, не сможет сделать», — приводит РЕН ТВ слова Дацика.

Поединок Дацика и Гаверна состоится 15 ноября на волейбольной арене «Динамо». Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Источник: РЕН ТВ
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