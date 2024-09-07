Калажоков — о бое с Пасторе: «Я его буду превосходить»

Российский боец Кантемир Калажоков заявил, что без раздумий согласился на поединок с американцем Бреттом Пасторе.

«Мне поступило предложение провести бой на РЕН ТВ, сразу без раздумий согласился, так как хочу доказать всем, что я являюсь первым номером в российской кулачке. И также хочу стать лучшим во всем мире. И думаю, это хороший шанс завить о своих амбициях на международном турнире», — приводит РЕН ТВ слова Калажокова.

Спортсмен также отметил, что в ходе боя настроен доказать превосходство над своим соперником на ближней дистанции.

«Использую антропометрию, постараюсь поработать по этажам, и уже дальше бой покажет, что я его буду превосходить на ближней дистанции», — добавил он.

Бой Калажокова и Пасторе пройдет 20 сентября в «Вегас Сити Холле» в рамках турнира по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Формат — 3 раунда по 2 минуты. В этом поединке Пасторе заменит своего соотечественника Брайса Генри.