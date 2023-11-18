Муртазаев — о предстоящем бое с Каземи: «Жду не дождусь»

Чемпион и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев уже рвется на бой с боксером из Ирана Синой Каземи в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Настрой боевой. Жду не дождусь, пока займу ринг. Мои старшие братья приехали. Народу куча, поэтому ответственность большая». Надо сделать все по красоте, — приводит слова Муртазаева РЕН ТВ.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет предварительный и основной карды «Бойцовского клуба РЕН ТВ».