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Иранский боец Азими может заменить Оливейру в бою с Муртазаевым

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Промоутер турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев» Камил Гаджиев сообщил, что иранский боец Сенак Азими может заменить бразильца Джонатана Оливейру, который должен был драться с Исламом Муртазаевым.

У Оливейры семь дней назад произошел разрыв бицепса.

«Сейчас у нас иранец Сенак Азими. У иранцев немного проще с визами. У него рекорд — 11:0», — приводит РЕН ТВ слова Гаджиева.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев» состоится 18 ноября в Сочи. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: РЕН ТВ
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