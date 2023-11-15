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Иранец Каземи заменил бразильца Оливейру на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Виктория Кравченко
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Иранский боец Сина Каземи заменит Джонатана Оливейру, который должен был сразиться с Исламом Муртазаевым в соглавном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

По данным РЕН ТВ, 24-летний иранский кикбоксер уже получил визу и начал подготовку к поединку.

Изначально Муртазаев должен был провести бой с Оливейрой. 14 ноября промоутер Камил Гаджиев сообщил, что соперник россиянина получил травму — разрыв бицепса.

Бой Муртазаева и Оливейры состоится 18 ноября в Сочи.

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Иранский боец Азими может заменить Оливейру в бою с Муртазаевым

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