Гукасян — о планах на бой с Бейтсом: «Я не буду гнаться»

Российский боксер Эдгар Гукасян заявил, что не будет торопиться в поединке с ирландцем Тони Бейтсом в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» .

«Я не буду гнаться за чем-то, доказывать ему что-то. Я не буду гнаться за нокаутом, я буду выходить, делать свою работу. Не первый год в боксе — я боксом занимаюсь больше 20 лет. Зазвенит гонг — разберемся, что делать», — цитирует Гукасяна РЕН ТВ.

Поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут 30 августа в Ледовом дворце в Череповце. Гукасян и Бейтс откроют этот кард. Их бой будет длиться 4 раунда по 3 минуты.