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Сегодня, 09:22

Гаверн побил на тренировке воображаемого Дацика

Сергей Разин
корреспондент
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Американский боксер Джейсон Гаверн опубликовал часть тренировки перед боем с бойцом ММА Вячеславом Дациком.

«Тебя убьет американский слизняк! Ох, как он будет зол, это именно то, чего я хочу... Хочешь поиграть, мужик? Это будет очень забавно», — заявил Гаверн, отрабатывая удары по воображаемому Дацику.

Поединок между Гаверном и Дациком пройдет 15 ноября в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Бой пройдет в формате «4 раунда по 3 минуты».

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
Джейсон Гаверн
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