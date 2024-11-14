Гаверн побил на тренировке воображаемого Дацика

Американский боксер Джейсон Гаверн опубликовал часть тренировки перед боем с бойцом ММА Вячеславом Дациком.

«Тебя убьет американский слизняк! Ох, как он будет зол, это именно то, чего я хочу... Хочешь поиграть, мужик? Это будет очень забавно», — заявил Гаверн, отрабатывая удары по воображаемому Дацику.

Поединок между Гаверном и Дациком пройдет 15 ноября в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Бой пройдет в формате «4 раунда по 3 минуты».