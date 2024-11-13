Дацик поделился секретом коронного удара «колхозочки»
Российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал о своем коронном ударе — «колхозочке» — перед поединком с американцем Джейсоном Гаверном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«У человека происходит потеря координации. Это очень хороший удар, самое главное, он подходит для улицы. Просто там апперкотом бить нельзя», — цитирует бойца РЕН ТВ.
Дацик и Гаверн подерутся в главном событии турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 ноября, в Москве.
Источник: РЕН ТВ
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