Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 22:14

Дацик поделился секретом коронного удара «колхозочки»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал о своем коронном ударе — «колхозочке» — перед поединком с американцем Джейсоном Гаверном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«У человека происходит потеря координации. Это очень хороший удар, самое главное, он подходит для улицы. Просто там апперкотом бить нельзя», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Дацик и Гаверн подерутся в главном событии турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 ноября, в Москве.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
МИД предупредил о серьезном ответе Москвы в случае разрешения Запада бить вглубь РФ
Финт Зидана в исполнении Титова и грустный круг почета под присмотром Старостиных. Как прошел матч памяти Федора Черенкова
В Верховной раде заявили, что США «кинули» Украину с поставками вооружения ВСУ
Президент Польши Дуда потерял часть пальца в результате несчастного случая
«Металлург» всухую проиграл «Трактору» в домашнем матче КХЛ
Россия и Бруней проведут матч в Краснодаре 15 ноября
Популярное видео
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дрозд заявил, что Дацику не будет легко против Гаверна

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости