Дацик поделился секретом коронного удара «колхозочки»

Российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал о своем коронном ударе — «колхозочке» — перед поединком с американцем Джейсоном Гаверном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«У человека происходит потеря координации. Это очень хороший удар, самое главное, он подходит для улицы. Просто там апперкотом бить нельзя», — цитирует бойца РЕН ТВ.