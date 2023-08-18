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Сегодня, 22:50

Дацик рассказал о тактике на бой с британцем Томпсоном

Виктория Кравченко
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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик рассказал, какой тактики будет придерживаться в бою с британцем Оли Томпсоном в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Он считает, что главное в предстоящем поединке — не пропустить тяжелый нокаутирующий удар.

«По этому от этого удара надо уклониться и пробить самому. Много разных заготовок», — рассказал боец РЕН ТВ.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире все поединки.

Главным событием вечера станет противостояние российского Дацика и Томпсона. В соглавном бою чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон подерется с российским экс-чемпионом UFC, актером Олегом Тактаровым.

Видеотрансляция основного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» будет доступна бесплатно также в прямом эфире на канале РЕН ТВ (начало — в 23.00). Текстовая онлайн-трансляция боев пройдет на сайте «СЭ».

Вячеслав Дацик
Оли Томпсон
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«Ушатайка» покажет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: Дацик — Томпсон, Тактаров — Монсон

Дацик — Томпсон: прямая трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ» (видео)
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