Россиянка Давыдова победила Ковалеву в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Россиянка Луиза Давыдова победила единогласным решением судей белоруску Катарину Ковалеву в первом бою основного карда турнира по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Для Ковалевой это был дебют в профессиональном боксе. На счету россиянки Давыдовой теперь 12 поединков — 8 побед и 4 поражения.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире все поединки.

Главным событием вечера станет противостояние российского тяжеловеса из ММА Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона. В соглавном бою чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон подерется с российским экс-чемпионом UFC, актером Олегом Тактаровым.

«СЭ» ведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.