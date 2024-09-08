Боец Калинин поддержал Кузьмина перед боем с Севейджем в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Боец Сергей «Кратос» Калинин поделился мнением о бое Сергея Кузьмина и Деандре Севейджа на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Кузьмин хороший боксер, посмотрим, как в кулачке выстрелит. Я всегда за наших топлю, здесь неважно, такая вообще ситуация. Всегда болеем за наших, при любых раскладах. И, конечно, всегда за русских бойцов», — цитирует Калинина РЕН ТВ.