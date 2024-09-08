Боец Калинин поддержал Кузьмина перед боем с Севейджем в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
Боец Сергей «Кратос» Калинин поделился мнением о бое Сергея Кузьмина и Деандре Севейджа на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Кузьмин хороший боксер, посмотрим, как в кулачке выстрелит. Я всегда за наших топлю, здесь неважно, такая вообще ситуация. Всегда болеем за наших, при любых раскладах. И, конечно, всегда за русских бойцов», — цитирует Калинина РЕН ТВ.
Бой состоится 20 сентября на турнире кулачных поединков в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Источник: РЕН ТВ
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