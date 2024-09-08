Морроу назвал отличной возможностью бой с Фомичевым в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Американский боец Роб Морроу поделился мнением о своем сопернике — россиянине Олеге Фомичеве — перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я приеду в Москву 20 сентября, чтобы сразиться с Олегом Фомичевым. Это отличная возможность. Я дрался там в прошлый раз, в хардкорном бою против Константина Ерохина. Я проиграл», — цитирует Морроу РЕН ТВ.