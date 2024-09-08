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Морроу назвал отличной возможностью бой с Фомичевым в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Руслан Минаев
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Американский боец Роб Морроу поделился мнением о своем сопернике — россиянине Олеге Фомичеве — перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я приеду в Москву 20 сентября, чтобы сразиться с Олегом Фомичевым. Это отличная возможность. Я дрался там в прошлый раз, в хардкорном бою против Константина Ерохина. Я проиграл», — цитирует Морроу РЕН ТВ.

Бой состоится 20 сентября на турнире кулачных поединков в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: РЕН ТВ
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