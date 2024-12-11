Российский боксер Алексей Папин проведет поединок против американца Грега Харди в рамках соглавного события вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 13 декабря. Турнир пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве, начало основного карда — в 23.00 по московскому времени.

Главные бои «Бойцовский клуб РЕН ТВ» покажет канал РЕН ТВ (прямой эфир — с 23.30 мск). Следить за всем турниром можно на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

37-летний Папин одержал 18 побед и потерпел одно поражение в профессиональном боксе. У 36-летнего Харди — семь побед, пять поражений и один бой признан несостоявшимся.