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Виталий Минаков — Кевин Джонсон: дата и время начала боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Виталий Минаков и Кевин Джонсон подерутся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 13 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Виталий Минаков vs Кевин Джонсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боец, четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий Минаков и американо-российский боксер Кевин Джонсон сойдутся в главном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 13 декабря. Вечер бокса примет арена «Мегаспорт» в Москве, основной кард стартует в 23.00.

Трансляцию главных боев турнира покажет телеканал РЕН ТВ. Прямой эфир начнется в 23.30 мск.

Следить за гала-шоу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в полном объеме можно на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка». Также «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

На счету 39-летнего Минакова 22 победы и 2 поражения в профессиональных ММА. 45-летний Джонсон в профессиональном боксе одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, и еще 2 поединка завершились вничью.

Виталий Минаков
Кевин Джонсон
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