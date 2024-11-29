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В «Санках» рассказали, что атлеты из США и Австрии с радостью приехали бы к ним тренироваться

Камила Абдурахманова
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Заместитель директора Центра подготовки сборных команд России «Санки» Валентин Гетманов сообщил, что американские и австрийские саночники мечтают возобновить тренировки на олимпийской трассе в Сочи.

«Трасса в Сочи до Олимпийских игр в Пекине была очень востребована иностранными спортсменами, даже во время пандемии к нам приезжали тренироваться атлеты из-за рубежа. Но и сейчас трасса используется не только россиянами, так совсем недавно здесь тренировалась сборная Грузии по санному спорту, с которой у нас сложились давние дружеские отношения. С большим удовольствием приехали бы тренироваться к нам саночники из США и Австрии, тренер сборной Польши привезет своих спортсменов на нашу трассу, можно сказать, на следующий день после того, как получит разрешение. Мы поддерживаем теплые отношения со всеми, никакая жизненная ситуация не может нам помешать продолжать дружить», — цитирует Гетманова ТАСС.

FIL лишила российских саночников возможности выступать на турнирах под своей эгидой в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине. Ранее конгресс организации в американском Лейк-Плэсиде проголосовал за продление отстранения россиян от международных стартов.

Источник: ТАСС
сани
санный спорт
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