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Чемпион мира Репилов заявил, что российским саночникам необходимы сборы за рубежом

Камила Абдурахманова
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Трехкратный чемпион мира Роман Репилов поделился мнением, что российским саночникам для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на международном уровне, важно иметь возможность провести сборы на зарубежных трассах.

«Мы третий год катаемся на одной трассе. Это можно сравнить с тем, что ты три года ешь одну и ту же еду, ты добавляешь иногда специи, но еда остается одна и та же. Из-за того, что ничего не меняется, ты не чувствуешь новых эмоций. Я, например, на соревнованиях сейчас не испытываю никаких эмоций, а это плохо. Конечно, очень хочется, чтобы мы съездили в Китай, еще куда-то. Но эти вопросы спортсмены не решают. Наша задача стартовать быстро и ехать быстро, а где ехать — это уже не от нас зависит. Привезут в Китай, будем там решать свои задачи», — рассказал Репилов ТАСС.

FIL лишила российских саночников возможности выступать на турнирах под своей эгидой в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине. Ранее конгресс организации в американском Лейк-Плэсиде проголосовал за продление отстранения россиян от международных стартов.

Российские саночники собирались отправиться на тренировочный сбор на олимпийскую трассу в Китае в марте текущего года, однако вынуждены были отказаться от поездки из-за возникших проблем с оформлением документов.

Источник: ТАСС
Роман Репилов
сани
санный спорт
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