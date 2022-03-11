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Сегодня, 13:06

В Федерации санного спорта ответили на вопрос об иске в CAS после отстранений от международных стартов

Сергей Федоров
Корреспондент

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о возможной подаче иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с отстранением российских спортсменов от международных соревнований под эгидой Международной федерации санного спорта (FIL).

«Мы еще изучаем все документы, пока что все в работе у нас», — сказала Гарт «СЭ».

2 марта FIL приняла решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Ранее иск в CAS подал Российский футбольный союз после отстранения с отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Сборная России по санному спорту
санный спорт
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