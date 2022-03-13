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Сегодня, 10:44

Бронзовый призер Олимпиады-2022 Иванова не выступит на чемпионате России по санному спорту

Иван Шитик
Корреспондент

Обладательница бронзовой медали Олимпиады в Пекине Татьяна Иванова не выступит на чемпионате России по санному спорту, информирует ТАСС.

Чемпионат России пройдет с 13 по 14 марта на олимпийской трассе в Сочи. В первый день будут разыграны медали в классических гонках у мужчин и женщин, выступающих в одиночных санях, а также среди экипажей мужских саней-двоек. На понедельник запланированы спринтерские гонки и смешанная эстафета.

Кроме Ивановой в чемпионате России также не выступят некоторые другие участники Олимпийских игр-2022: трехкратный чемпион мира Роман Репилов, занявший в Пекине девятое место, а также оба мужских экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, ставшие восьмыми, и Андрей Богданов и Юрий Прохоров, занявшие десятое место.

Источник: https://tass.ru/sport/14054207
Денисьев/Антонов
Роман Репилов
Татьяна Иванова
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