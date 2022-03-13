Бронзовый призер Олимпиады-2022 Иванова не выступит на чемпионате России по санному спорту

Обладательница бронзовой медали Олимпиады в Пекине Татьяна Иванова не выступит на чемпионате России по санному спорту, информирует ТАСС.

Чемпионат России пройдет с 13 по 14 марта на олимпийской трассе в Сочи. В первый день будут разыграны медали в классических гонках у мужчин и женщин, выступающих в одиночных санях, а также среди экипажей мужских саней-двоек. На понедельник запланированы спринтерские гонки и смешанная эстафета.

Кроме Ивановой в чемпионате России также не выступят некоторые другие участники Олимпийских игр-2022: трехкратный чемпион мира Роман Репилов, занявший в Пекине девятое место, а также оба мужских экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, ставшие восьмыми, и Андрей Богданов и Юрий Прохоров, занявшие десятое место.