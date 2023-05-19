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Сегодня, 10:27

Чемпион мира Репилов пропустит первый сбор национальной команды России

Алина Савинова
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Российский саночник Роман Репилов принял решение пропустить первый тренировочный сбор национальной команды России в Кисловодске.

«Романа Репилова, как и его брата Павла, нет на первом сборе, они сейчас занимаются работой над инвентарем. Бронзовый призер Игр в Пекине Татьяна Иванова и двукратный чемпион мира Семен Павличенко приехали в Кисловодск», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Федерации санного спорта России.

Также сообщается, что на сборе отсутствуют два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев/Владислав Антонов и Андрей Богданов/Юрий Прохоров.

Сборы национальной команды по санному спорту стартовали в Кисловодске 18 мая.

27-летний Репилов является трехкратным чемпионом мира, трехкратный призером чемпионата мира 2017 года, шестикратный призером чемпионатов Европы, двукратным обладателем Кубка мира.

Источник: https://tass.ru/sport/17787819
Роман Репилов
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