Российские саночники пропустят этап Кубка мира в Латвии из-за запрета на въезд

Российские саночники, получившие нейтральный статус, не выступят на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия), который пройдет 9-10 января 2027 года.

«Сигулду мы пропускаем, так как практически все допущенные в нейтральном статусе спортсмены и тренеры объявлены МИД Латвии персонами нон грата», — сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

По словам главы федерации, российские спортсмены планируют начать сезон на втором этапе Кубка мира в Пхенчхане (Республика Корея) 12-13 декабря. Затем они выступят в Китае и Германии, а также на чемпионате мира в Австрии, чемпионате Европы в Италии и этапе Кубка мира во Франции.

Ранее нейтральный статус на сезон-2026/27 получили десять российских саночников. 12 ноября Международная федерация санного спорта (FIL) сохранила возможность участия россиян в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе, однако запрет на выступление в командных дисциплинах остался в силе.