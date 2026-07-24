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FIL включила семерых российских саночников в регистрируемый пул допинг-тестирования

Игнат Заздравин
Корреспондент

Семь российских саночников вошли в международный регистрируемый пул допинг-тестирования на сезон-2026/27, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации санного спорта России.

В регистрируемый пул Международной федерации санного спорта (FIL) включены Александр Горбацевич, София Мазур, Дарья Олесик, Семен Павличенко, Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Ксения Шамова.

По сравнению с концом олимпийского сезона число российских спортсменов в международном пуле сократилось с восьми до семи. Ранее в него также входила Полина Григорьева.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, обязаны указывать свое местонахождение в определенные периоды времени через систему ADAMS. За три нарушения правил доступности в течение года спортсмену может грозить дисквалификация сроком до двух лет.

Источник: ТАСС
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