Чудинов — об отказе в нейтральном статусе: «FIL ничего не объясняет»

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил, что Международная федерация санного спорта (FIL) не объяснила причины отказа ему в нейтральном статусе.

«Значения большого этому отказу мы не придаем, в прошлом сезоне было то же самое, и мы сумели все это пережить. На тот сезон пришлись сами Олимпийские игры, но нам удавалось справляться дистанционно, хотя, конечно, определенные неудобства присутствовали. Причины отказа в статусе мне неизвестны, их даже бесполезно пытаться выяснять, FIL ничего не объясняет», — цитирует Чудинова ТАСС.

Ранее президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что нейтральный статус не получили Чудинов и двукратный чемпион мира Семен Павличенко.

Российские саночники были отстранены от международных соревнований в 2022 году. В июне 2025-го FIL продлила запрет, однако в октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию российской стороны, открыв возможность участия спортсменов в нейтральном статусе.

FIL допустила к международным соревнованиям 10 российских саночников, включая участников Олимпиады-2026 Павла Репилова и Дарью Олесик. Нейтральный статус также получили четыре тренера и два медицинских специалиста.

Первый этап Кубка мира сезона-2026/27 пройдет 28-29 ноября в Винтерберге (Германия). Чемпионат мира состоится 5-7 февраля 2027 года в Инсбруке (Австрия).