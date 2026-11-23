FIL не планирует проводить этапы Кубка мира по санному спорту в России до 2030 года

Международная федерация санного спорта (FIL) не включила Россию в календарь этапов Кубка мира на ближайшие четыре сезона — до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

Согласно календарю, соревнования в сезонах-2026/27 — 2029/30 пройдут в Германии, Австрии, Латвии, Италии, Франции, Норвегии, Китае, Южной Корее, Канаде и США. При этом расписание может быть изменено.

Последний раз Россия принимала этапы Кубка мира по санному спорту в сезоне-2021/22. Тогда в Сочи прошли два этапа подряд. В 2020 году олимпийская трасса также принимала чемпионат мира.

Весной 2022 года FIL приостановила проведение международных соревнований на территории России.