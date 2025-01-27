Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 17:45

Три вопроса для Черчесова после ухода из сборной Казахстана. Колонка Казакова

Казаков отреагировал на увольнение Черчесова из сборной Казахстана
Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футбольный тренер Станислав Черчесов
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — об отставке 61-летнего специалиста и его будущем.

Мнение

Али Алиев из «Кызылжара» — новый главный тренер сборной Казахстана. 44 года. В бэкграунде еще есть «Женис», «Шахтер» из Караганды и молодежка «Астаны».

«Шахтер» сейчас на 13-м месте из 13. «Женис» — на 10-м. «Кызылжар» — на 9-м. В принципе, это все, что нужно знать об уходе Станислава Черчесова из казахстанской национальной команды. А, еще вот что: «Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон? Это не так. Президент федерации футбола говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение разорвать со мной контракт», — важные слова Черчесова.

У фантаста Роберта Шекли есть роман «Координаты чудес». Герой выиграл в галактической лотерее, пытается вернуться домой и ищет местоположение родной планеты. Ищет — и не может вернуться, поскольку не знает координат Земли. Не может определить: куда, когда, какая? Фактически это те самые три вопроса, ответить на которые пытается тренер в поисках новой команды.

Станислав Черчесов. Черчесов все-таки ушел из сборной Казахстана. При нем команда не выиграла ни одного матча

Куда, как понимаю, было для Черчесова ключевым фактором. Он добился очень многого в Венгрии и Польше, хотел работать в русскоязычном пространстве, желательно — в РПЛ. Кроме Казахстана появлялся вариант со сборной Азербайджана, но там конкретики оказалось намного меньше, а в России на горизонте вроде бы появлялся только «Пари НН» — но только в виде версии. На деле же Станислав Саламович просто приезжал как консультант дать несколько советов.

Впрочем, это уже «когда». Обычная для последних лет ситуация: на рынке есть свободный тренер, но пасьянс сейчас не складывается. Куда-то он не пойдет сам, а куда-то не зовут. Речь не только о Черчесове — Владимир Федотов, например, стоит в том же ряду.

Когда-то случилась схожая история с Габуловым. Вратарь сборной России никак не мог найти клуб по своему таланту. Гус Хиддинк так и вызывал его то из «Кубани», то из «Амкара» — а время шло.

Футбольный тренер Станислав Черчесов
Фото Global Look Press

Черчесов, думается, пошел в Казахстан прежде всего потому, что не хотел еще больше удлинять паузу в работе. Пазл в РПЛ все никак не складывался, а тренер долго без дела сидеть не должен.

Правильным ли стало это решение или нет — сказать может только он сам. Минусы были очевидны: смена поколений, низкий в целом уровень футболистов, сложная группа в Лиге наций, потеря преимущества домашнего искусственного поля из-за реконструкции стадиона в Астане — шансы на успех против Австрии, Словении и Норвегии изначально виделись минимальными. В итоге все свелось к ничьей в первом матче против Холанна и Ко, а затем началась черная полоса.

Которая теперь закончилась. Удивительным для кого-то образом — но в сложном мире казахстанского футбола очень тяжело разобраться стороннему человеку. Но когда сначала уходит предыдущий работодатель — предыдущий президент КФФ, а прямо перед твоей отставкой снимают руководство департамента национальных команд, становится очевидно, что твоя работа тоже заканчивается. Встреча с новым главой федерации стала скорее протокольной, как и формулировки КФФ, что «на данный момент Черчесов главный тренер сборной вопреки слухам». Довольно быстро пришел и другой «данный момент».

Станислав Черчесов перед матчем сборной Казахстана с&nbsp;Австрией (0:2). Казахстан вновь проиграл и не забил, а еще вылетел в третий дивизион Лиги наций. Черчесов по-прежнему без побед

Теперь против Бельгии и Уэльса казахстанцам предстоит играть под руководством своего — совершенно не звездного — специалиста. Дело ли в экономии, в резком ли обновлении курса — узнаем когда-нибудь, хотя надо ли нам это. Ведь интересно другое. За последнее время Черчесов отказался от денежного варианта от арабов и не стал разговаривать с Ираном. Говорит это, вероятно, о том, что для него по-прежнему важно трудиться в своей стране. Возьмет ли он паузу до лета и будет акцентироваться на российском футбольном рынке или решит, подобно Леониду Слуцкому, бросить взгляд на дальнее зарубежье — опять же знает только сам Станислав Саламович.

Но интересно сейчас перечитать его интервью и в роли тренера сборной Казахстана, и те, что Черчесов давал ранее. То, что тогда вызывало резонанс, сейчас выглядит иначе — и слова о «золотой молодежи» в лице Чалова и Миранчуков, к которой необходимо повысить требования, и об уровне выступления России на Евро-2020. Все, что он говорил, спустя некоторое время оказывается еще более актуально.

То есть вопроса «Как?» для него не существует. Но нужно, чтобы на три других ответы оказались правильными.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
Конфликт с Колумбией и разочарование темпами депортации. Что пишут СМИ о Трампе
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат и пособий на 9,5% с февраля
Почему Черчесов так резко уходит из сборной Казахстана прямо перед отбором на ЧМ-2026
Шестеркин помог «Рейнджерс» разгромить «Оттаву»
Форвард «Коламбуса» Марченко набрал 53 очка в 50 матчах сезона НХЛ
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Черчесов все-таки ушел из сборной Казахстана. При нем команда не выиграла ни одного матча

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости