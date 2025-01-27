Черчесов все-таки ушел из сборной Казахстана. При нем команда не выиграла ни одного матча

Что будет делать дальше?

Станислав Черчесов покинул пост тренера сборной Казахстана, сообщила федерация футбола страны. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Федерация футбола Казахстана благодарит Станислава Саламовича и его штаб за работу и желает им успехов в карьере!» — указано в сообщении КФФ.

В чем причина?

Официальная причина не указана, но разговоры об отставке Черчесова ходили давно. В декабре, по информации «СЭ», сотрудники юридической службы федерации уже начали рассматривать вопрос о досрочном прекращении трудового договора.

А в начале января Станислав Саламович рассказал «СЭ», что встречался с новым главой КФФ Маратом Омаровым. И тогда, по его словам, вопрос о его уходе не поднимался.

«Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й — с учетом календаря отборочного турнира чемпионата мира-2026, особенностей нашей команды и ее соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы. Пока возвращаюсь в Москву — сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи», — говорил Черчесов.

Тем не менее история не закончилась хеппи-эндом. Тренер подал в отставку в этом же месяце.

Фото Global Look Press

Ужасная статистика

Период в Казахстане получился для российского специалиста не лучшим в карьере. Под руководством Станислава Саламовича команда провела шесть матчей в Лиге наций, уступив в пяти из них с общим счетом 0:15 и один завершив нулевой ничьей дома с Норвегией. Уже к середине ноября сборная Казахстана потеряла даже теоретические шансы на сохранение прописки в дивизионе В и вылетела из него.

Также с Черчесовым было связано множество языковых скандалов. Например, в июне 2024 года произошел инцидент, когда российский тренер возразил журналисту, задававшему вопросы на казахском языке. После этого он начал изучать местный язык и заявил о намерении овладеть им к концу года.

В октябре один из журналистов снова обратился к нему на казахском, после чего Станислав Саламович переспросил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Позднее шутку объяснили: оказалось, корреспондент пришел на пресс-конференцию в футболке «ПСЖ». Тем не менее тренера оштрафовали на 150 тысяч рублей.

«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели беседу, работу. Ему выставлен штраф», — заявлял тогда теперь уже экс-президент КФФ Адилет Барменкулов.

Что дальше?

Недавно появлялась информация об интересе иранского «Персеполиса» к Станиславу Саламовичу. Как сообщал Legalbet, представители клуба обращались к Черчесову с вопросами, желает ли он возглавить эту команду.

Однако конкретных предложений российский специалист еще не получал. Тогда он дал понять, что не собирается покидать пост в сборной Казахстана. Но что будет делать теперь?