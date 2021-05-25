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Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 25 мая

22:35
Хоккеисты сборной России. Фото AFP
Хоккеисты сборной России. Фото AFP
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25 мая прошли очередные матчи предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия).

Великобритания уступила Дании со счетом 2:3 ОТ. В другой встрече сборная Швеции разгромила Швейцарию (7:0).

После трех туров Словакия лидирует в группе A с 9 очками. На второй строчке — сборная России (6), на третьей — Швейцария — 6 баллов. Четвертая — Дания (5). Великобритания с одним очком располагается на последней (8-й) строчке. Швеция после победы над швейцарцами поднялась на 6-е место.

Турнирное положение в группе A : Словакия — 9 очков (3 игры), Россия — 6 (3), Швейцария — 6 (3), Дания — 5 (3), Белоруссия — 4 (3), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3), Великобритания — 1 (3).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры