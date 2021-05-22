Слепышев: «Наверное, в таком составе британцы смогли бы играть в КХЛ»

Нападающий сборной России Антон Слепышев прокомментировал победу над Великобританией (7:1) на групповом этапе чемпионата мира.

— В нашем исполнении был хороший первый период, мы превосходили соперника, — сказал Слепышев. — Во втором периоде британцы неплохо перестроились, пытались что-то создать. Думаю, они будут прогрессировать со временем. Наверное, в таком составе они бы смогли в КХЛ играть. Как капитан, конечно, подбадривал команду. Говорил ребятам, чтобы играли правильно. Независимо от соперника через эту игру мы готовимся к следующим матчам. Не все получалось, но довели матч до победы, что нас радует.

В первом матче сборная России со счетом 4:3 обыграла чехов. Подопечные Валерия Брагина с шестью очками занимают первое место в группе А, являясь единственной командой, сыгравшей на данный момент два матча.

(Михаил Скрыль)