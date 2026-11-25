Юрист Анцелиович: «У ИИХФ почти нет шансов обжаловать решение CAS по сборной России в Федеральном суде Швейцарии»

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила «РИА Новости», что у Международной федерации хоккея (ИИХФ) мало шансов обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских сборных в Федеральном суде Швейцарии.

Само решение CAS было вынесено 30 октября: коллегия единогласно удовлетворила апелляцию Федерации хоккея России и обязала ИИХФ допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира сезона-2026/27, признав недостаточными доказательства того, что участие россиян создает угрозу безопасности. Сборные России не выступали под эгидой ИИХФ с 2022 года. Решение обжаловать принято на совете ИИХФ, который проходит с 23 по 27 ноября в Цюрихе.

Ранее швейцарское издание Inside Paradeplatz сообщило о возможном конфликте интересов у двух из трех арбитров CAS: председатель коллегии итальянец Джулио Палермо в сентябре выступал на юридической конференции в Москве, а египтянин Исмаил Селим годом ранее посещал семинар с участием российской юридической фирмы. ИИХФ подала в CAS заявление об отводе арбитров, однако 19 ноября комиссия Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS) отклонила жалобу — состав уже огласил решение и более не мог быть оспорен, а само ходатайство ИИХФ подала с опозданием, спустя 14 дней после уведомления сторон.

«Это очень предсказуемый шаг. Когда я комментировала это дело еще месяц назад, то уже тогда говорила, что с большой долей вероятности они пойдут в Федеральный суд Швейцарии, потому что у них нет другого варианта. Это единственная возможность обжаловать решение и попытаться его отменить или, по крайней мере, сохранить лицо перед всеми остальными.

Считаю, что шансов на успешное обжалование очень мало, если у них нет никаких доказательств помимо участия арбитров в конференции. Потому что участие в конференции ни в один список, по которому может возникнуть сомнение в беспристрастности арбитра, не входит», — сказала Анцелиович.

CAS пояснял, что Палермо был назначен председателем коллегии только 9 октября — уже после поездки в Москву, — а все стороны разбирательства получили возможность заявить возражения по независимости арбитров, но не воспользовались ею. Сам Палермо назвал обвинения необоснованными, подчеркнул, что съездил в Москву за собственный счет и не знал о предстоящем назначении, и предупредил, что готов защищать свою репутацию в судебном порядке. У ИИХФ не было претензий к арбитрам и в ходе самого разбирательства — об этом заявила юрист ФХР Анна Козьменко.

При этом решение CAS федерация фактически не исполняет, мотивируя это «значительными практическими и спортивными трудностями». Канада отказала россиянам в визах, 15 ноября Россия исключена из участников молодежного чемпионата мира-2027 в Эдмонтоне и Ред-Дире, а сегодня, 25 ноября, министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Россия подаст в суд на ИИХФ из-за МЧМ без сборной.