Каменский о решении ИИХФ подать жалобу на вердикт CAS по России: «Разум должен восторжествовать»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) подать жалобу на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских сборных до международных турниров в Федеральном суде Швейцарии.

Ранее ТАСС сообщал, что ИИХФ обжалует решение CAS по россиянам в суде в Швейцарии. Подача апелляции основана на опасениях относительно независимости и беспристрастности двух из трех арбитров в составе арбитражного суда.

«Думаю, что на Международную федерацию хоккея оказывается серьезное давление от многих стран. Поэтому они не имеют такой силы, чтобы мы вернулись на международную арену. У них недостаточно сил и ресурсов, поэтому подчиняются людям, которые не хотят нас видеть на соревнованиях. Я надеюсь, что CAS будет соблюдать законы и следовать им. Разум должен восторжествовать, и мы вернемся на международную арену», — сказал Каменский «СЭ».

Молодежный чемпионат мира стартует 26 декабря в Канаде, чемпионат мира пройдет в мае 2027 года.

30 октября CAS обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям. Позднее TSN сообщил, что федерация оспорила это решение, поскольку, по информации источника, двое из трех судей, выносивших вердикт по делу, имели нераскрытые деловые связи с Россией. 16 ноября в CAS сообщили, что получили ходатайство от ИИХФ об отводе двух судей, 19 ноября суд отказался рассматривать жалобу международной федерации.