Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Шарангович и Комаров смогут сыграть против Швеции на ЧМ

19:51
Теги:

Дополнительных штрафных санкций со стороны дисциплинарной комиссии ИИХФ по итогам эпизодов в матче со Словакией к игрокам сборной Белоруссии Никите Комарову и Егору Шаранговичу не последовало, сообщает Hockey.by.

Таким образом, оба форварда смогут принять участие в ближайшем поединке со Швецией, который состоится в воскресенье, 23 мая.

Напомним, на 16-й минуте стартового поединка белорусов на ЧМ-2021 Комаров заработал большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф. Шарангович в концовке встречи вступил в перепалку с игроками сборной Словакии после нереализованного буллита, однако впоследствии извинился за свой поступок.

Дополнительная информация:

https://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2021/05/22/sharangovich-i-komarov-ne-budut-diskvalificirovany-i-sygrajut-so-sbornoj-shvecii/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Головин может стать чемпионом, великая битва «Атлетико» и «Реала», «Ливерпуль» и «Ювентус» сражаются за ЛЧ
Чемпионат мира-2021, расписание и результаты матчей 22 мая: Россия — Великобритания и другие матчи
Канада сенсационно уступила Латвии на старте ЧМ-2021
Отец Кварацхелии пояснил свои слова о трансфере сына из России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд