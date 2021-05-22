Шарангович и Комаров смогут сыграть против Швеции на ЧМ

Дополнительных штрафных санкций со стороны дисциплинарной комиссии ИИХФ по итогам эпизодов в матче со Словакией к игрокам сборной Белоруссии Никите Комарову и Егору Шаранговичу не последовало, сообщает Hockey.by.

Таким образом, оба форварда смогут принять участие в ближайшем поединке со Швецией, который состоится в воскресенье, 23 мая.

Напомним, на 16-й минуте стартового поединка белорусов на ЧМ-2021 Комаров заработал большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф. Шарангович в концовке встречи вступил в перепалку с игроками сборной Словакии после нереализованного буллита, однако впоследствии извинился за свой поступок.