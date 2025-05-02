Сборная Украины может попасть в элитный дивизион чемпионата мира

Сборная Украины выиграла у Польши (4:1) в матче чемпионата мира-2025 в дивизионе 1A. Украинцы одержали третью победу подряд: ранее были обыграны Италия (3:2 Б) и Румыния (4:0).

Сборные Украины и Великобритании набрали по 9 очков в 4 турах и занимают первые две строчки в турнирной таблице. На третьем месте идет Италия с 7 очками.

В случае победы над Японией 3 мая украинская команда попадет в элитный дивизион ЧМ. Путевки получат сборные, занявшие первые два места.