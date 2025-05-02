Конекны, Селебрини и Монтур сыграют за сборную Канады на ЧМ-2025
Сборная Канады опубликовала список 15 хоккеистов, которые выступят на чемпионате мира-2025.
Вратарь: Дилан Гаранд («Рейнджерс»);
Защитники: Ноа Добсон («Айлендерс»), Брэндон Монтур, Райкер Эванс (оба — «Сиэтл»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Маккензи Уигар («Калгари»).
Нападающие: Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Трэвис Конекны, Тайсон Фоерстер (оба — «Филадельфия»), Бо Хорват («Айлендерс»), Макклин Селебрини («Сан-Хосе»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус»), Уилл Кайлле («Рейнджерс»), Барретт Хэйтон («Юта»).
Возглавит сборную Канады главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон.
Чемпионат мира пройдет в Швеции и Дании с 9 по 25 мая.
