Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Уведомления
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

2 мая, 09:22

Конекны, Селебрини и Монтур сыграют за сборную Канады на ЧМ-2025

Сергей Разин
корреспондент

Сборная Канады опубликовала список 15 хоккеистов, которые выступят на чемпионате мира-2025.

Вратарь: Дилан Гаранд («Рейнджерс»);

Защитники: Ноа Добсон («Айлендерс»), Брэндон Монтур, Райкер Эванс (оба — «Сиэтл»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Маккензи Уигар («Калгари»).

Нападающие: Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Трэвис Конекны, Тайсон Фоерстер (оба — «Филадельфия»), Бо Хорват («Айлендерс»), Макклин Селебрини («Сан-Хосе»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус»), Уилл Кайлле («Рейнджерс»), Барретт Хэйтон («Юта»).

Возглавит сборную Канады главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон.

Чемпионат мира пройдет в Швеции и Дании с 9 по 25 мая.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Канады по хоккею
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная Украины может попасть в элитный дивизион чемпионата мира

Сборная Украины проиграла Японии в матче дивизиона IА чемпионата мира

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости