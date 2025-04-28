Дегтярев — о возвращении сборной России по хоккею: «Когда будут новости, уверен, они обрадуют весь мир»

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев ответил на вопрос о шансах возвращения сборной по хоккею на чемпионат мира.

— Есть уверенность, что в следующем году наша сборная будет на чемпионате мира?

— На находимся в переговорном процессе с международной федерацией. Когда будут новости, то они будут известны по всему миру. И уверен, что они обрадуют весь мир.

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

Чемпионат мира-2026 планируется провести с 15 по 31 мая в Швейцарии в городах Цюрих и Фрибург.