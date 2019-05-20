Чемпионат мира

00:33 | Хоккей — Чемпионат мира

Нико Хишир: "Не смогли сыграть ровно все 60 минут. Россия такого не прощает"

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Нападающий "Нью-Джерси" и сборной Швейцарии Нико Хишир прокомментировал сухое поражение от сборной России (0:3) в рамках чемпионата мира в Словакии.

- Мы не смогли сыграть ровно все 60 минут. Россия такого не прощает. Больше тут нечего добавить. Команда у русских очень сильная. Возможно, самая сильная на турнире. Но мы знали, что можем их обыграть, если ровно сыграем все 60 минут. У нас, к сожалению, не получилось. (Игорь Еронко)

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2019/russia/

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