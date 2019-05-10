Никита Кучеров о поражении Канады: "Конечно, они не вылетят в низший дивизион. Еще много игр"

Нападающий сборной России Никита Кучеров подвел итоги матча чемпионата мира против Норвегии (5:2).
– Что произошло в концовке?
– Надо отдать должно норвежцам – они сыграли хорошо, бились. Надо играть лучше в защите, не давать сопернику бросать столько в третьем периоде. Завтра сядем, посмотрим видео.
– Лучше, чем на Евротуре, получилось?
– Конечно, те три игры были, чтобы втянуться. Сегодня чувствовали себя лучше и комфортнее.
– Что подарили как лучшему игроку матча?
– Еще не смотрел.
– Михаила Сергачева приложили в первом периоде. Не хотелось отомстить?
– У нас есть кому отомстить лучше, чем я. Миша большой парень, не должен пострадать сильно.
– Канадцы проиграли финнам.
– Видите, такой турнир ...
– Смогут они не вылететь из высшего дивизиона?
– Конечно, почему нет. Еще много игр. (Алексей Шевченко)
Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России