Никита Кучеров о поражении Канады: "Конечно, они не вылетят в низший дивизион. Еще много игр"

Нападающий сборной России Никита Кучеров подвел итоги матча чемпионата мира против Норвегии (5:2).

– Что произошло в концовке?

– Надо отдать должно норвежцам – они сыграли хорошо, бились. Надо играть лучше в защите, не давать сопернику бросать столько в третьем периоде. Завтра сядем, посмотрим видео.

– Лучше, чем на Евротуре, получилось?

– Конечно, те три игры были, чтобы втянуться. Сегодня чувствовали себя лучше и комфортнее.

– Что подарили как лучшему игроку матча?

– Еще не смотрел.

– Михаила Сергачева приложили в первом периоде. Не хотелось отомстить?

– У нас есть кому отомстить лучше, чем я. Миша большой парень, не должен пострадать сильно.

– Канадцы проиграли финнам.

– Видите, такой турнир ...

– Смогут они не вылететь из высшего дивизиона?

– Конечно, почему нет. Еще много игр. (Алексей Шевченко)

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