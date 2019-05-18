Артур Кулда о своем удалении: "Анисимов хорошо упал"

Защитник сборной Латвии Артур Кулда – об игре с Россией (1:3) на чемпионате мира.

– Было ли удаление, когда Анисимов упал?

– Ну такое, на грани. Он хорошо упал, мне надо было чуть аккуратнее сыграть.

– Латвия вышла более заряженной, чем Россия.

– Нам надо выходить на каждый матч заряженными, мы сегодня играли на победу. В первом и третьем периодах очень хорошо выступали, во втором могли сыграть лучше, но сборную России не зря называют фаворитом.

– Какие впечатления от игры против таких мастеров? Вы же давно не играли против Малкина.

– Два года, последний раз – в Германии на чемпионате мира. Конечно, интересно, классно, мне лично нравиться. Конечно, было бы еще приятнее забрать очки, и получить шансы на четвертьфинал.

– Были шансы на победу?

– Да, счет 3:1, и в третьем периоде было много моментов, которые если бы реализовали, игра могла бы сложиться по-другому.

– Василевский – бетон?

– Хороший вратарь, не зря номинант на Везину. В Уфе мы с ним вместе играли, и еще тогда было видно, что парень с большим потенциалом.

– Шведы​ сильнее России?

– Против них еще не играли. У них вся команда из НХЛ, будет активнее и много играть с шайбой. Будет сложная игра, постараемся выкладываться в каждой смене.

– Против Чехии вы играли жестко. Против России был тот же план?

– Все играют на победу, поэтому нельзя прокатываться и желательно забирать силовым приемом – это отбирает силы у соперника. Команда хорошо катается. Если будем играть без силовой борьбы, будем просто облегчать им борьбу.

– Что думаете об истории со сборной России и 160 бокалами пива?

– Если честно, не верю. Просто кто-то написал такое число и все подхватили.

– У Латвии сколько было бы?

– Я не знаю, у нас каждый день подготовка к матчам, поэтому не до этого. (Игорь Еронко)

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